Налоговый законопроект 5600 рассмотрят по спецпроцедуре
Верховная Рада рассмотрит законопроект 5600 об увеличении налоговой нагрузки по особой процедуре.
Об этом известно из трансляции заседания ВР 5 октября.
Решение поддержали 254 народных депутата голосами фракций "Слуги народа", "За майбутнє" и "Довіри".
Особую процедуру ввели в законодательство в 2020 году, чтобы ускорить рассмотрение "антиколомойского" законопроекта. Тогда к нему подали более 16 тысяч правок, окрестили поправочного спамом.
Такая процедура позволяет сократить время рассмотрения поправок в зале: фракции смогут настаивать на 5 правках, отдельные депутаты - на одной.
Напоминаем:
Ко второму чтению в законопроекте №5600 появились нормы, благодаря которым налоговая нагрузка на добычу железной руды может стать даже меньше, чем до его принятия.
Законопроект №5600 Верховная Рада приняла в первом чтении 1 июля 2021 года. Ко второму чтению депутаты внесли более 11 тысяч поправок - в основном для затягивания рассмотрения документа.
Предварительно второе чтение законопроекту должно было состояться 23 сентября, однако с повестки дня парламента законопроект исключили.
О ключевых изменения законопроекта, которые депутаты внесли ко второму чтению ЭП писала в материале: Новые налоги на недвижимость, сельское хозяйство и сверхприбыли олигархов: что осталось от "антиахметовского" закона после 11 тысяч правок
Дана Гордийчук, ЭП
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