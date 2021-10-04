Все разделы
Укр / Рус

Гривня ослабла к евро

Понедельник, 4 октября 2021, 19:25
 
фото: нбу

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 5 октября на уровне 26,57 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,93 грн (на 4 октября - 30,87 гривни).

Напоминаем:

4 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 - 26,52 гривни.

4 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: гривня укрепилась 4 октября 2021, 17:16
Курс валют на 4 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки 4 октября 2021, 11:20
Курс гривни к доллару почти не изменился 4 октября 2021, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!