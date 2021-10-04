Гривня ослабла к евро

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Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 5 октября на уровне 26,57 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,93 грн (на 4 октября - 30,87 гривни).

Напоминаем:

4 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 - 26,52 гривни.

4 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни.

Экономическая правда