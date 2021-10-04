Гривня ослабла к евро
Понедельник, 4 октября 2021, 19:25
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 5 октября на уровне 26,57 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,93 грн (на 4 октября - 30,87 гривни).
Напоминаем:
4 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 - 26,52 гривни.
4 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни.
Экономическая правда
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