УЗ подписала миллиардный контракт на строительство Дарницкого моста

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Укрзализныця подписала контракт на 1,15 млрд грн с компанией "Автострада" на завершение строительства Дарницкого моста в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Мост находится на балансе Укрзализныци. В недостроенном состоянии он находится более 10 лет, отмечают в Мининфраструктуры.

На правом берегу уже готова автодорожная развязка выходит на Надднепрянское шоссе. На левом берегу мост ведет к развязке на Днепровской набережной, а также включает дорогу вдоль железнодорожных путей через Харьковский путепровод в направлении станции Дарница на левом берегу.

На съезде на Днепровскую набережную выполнены необходимые подготовительные работы: возведены 16 опор из 21-й, смонтирована треть всех металлоконструкций пролетных строений.

Однако отсутствие всего комплекса развязок и освещения не позволяют использовать Дарницкий мостовой переход. Вследствие этого значительно перегруженными оказываются соседние мосты - Южный и Мост Патона.

Дарницкий оказывает существенное резерв пропускной способности, добавили в ведомстве. Мостовой переход имеет 6 полос движения, по 3 в каждом направлении. Пропускная способность - 35 тысяч автомобилей в сутки.

Вероятно, речь идет о компании ООО "СП "Автострада". Она часто фигурирует в госзаказах, в частности, является подрядчиком на строительство Ямпольского моста. По данным Youcontrol, в 2021 году компания выиграла госзаказов на 33,6 млрд грн.

Напоминаем:

Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных на достройку Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода в Киеве - на программу заложено 500 млн грн.

"Укравтодор" и "Укрзализныця 3 марта подписали меморандум о завершении строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста, находящегося на балансе железной дороги.

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Экономическая правда