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Закрытие межбанка: гривня укрепилась

Понедельник, 4 октября 2021, 17:16
 
ФОТО: НБУ

4 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 - 26,52 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,50 - 26,52 гривни;

Евро - 30,81 - 30,83 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,47 - 26,65 гривни. Евро покупают по 30,64 гривни, продают по 30,97 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,51 - 26,58 гривни, евро - 30,77 - 30,91 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 4 октября на уровне 26,62 гривни.

4 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни.

Экономическая правда

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