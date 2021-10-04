В НБУ определят, на что можно будет обменять криптовалюту
Национальный банк определяет перечень валютных ценностей, на которые можно будет обменять криптовалюта в Украине.
Об этом глава регулятора Кирилл Шевченко рассказал в интервью Lb.ua.
Он заявил, что виртуальные активы не являются средством платежа в Украине и не могут быть предметом обмена. Фактически, это элемент цифрового кода, или нематериальный актив.
"Это принципиально. В законе это отражено. Нацбанк не будет создавать возможности для параллельного обращения чего-то, что определено как нематериальное благо", - рассказал Шевченко.
То есть украинцы смогут удерживать такие активы, но для приобретения чего-то материального их нужно будет обменять на фиатную валюту - гривню.
Основное опасение, продолжил глава НБУ, заключается в их использовании для отмывания грязных денег.
"Были обращения в НБУ от коммерческих банков с предложениями позволить выпускать карты с криптовалютой, мотивированные тем, что банки же проверяют клиентов. Но здесь возникает вопрос высокой рискованности таких операций, соблюдения необходимых процедур финансового мониторинга", - рассказал он.
Вероятно, речь идет о monobank, что в июле заявил о плане выпуска карты в биткоинах и обратился за утверждением в НБУ.
В регуляторе добавили, что определяют, на какие валютные ценности кроме гривни может быть осуществлен обмен виртуальных активов и порядок осуществления такого обмена.
Шевченко подчеркнул разницу между е-гривной и криптовалютой, ведь первая является не виртуальным активом, а деньгами центрального банка. В 2018 году НБУ осуществил пилотный выпуск более чем 5000 грн. Пока же обсуждаются сферы и способы применения такой электронной гривни.
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Напоминаем:
Глава НБУ Кирилл Шевченко приветствует принятие ВР закона "О виртуальные активы", но отметил, что единственным законным средством платежа в Украине остается гривня.
Верховная Рада на заседании 8 сентября поддержала во втором чтении законопроект №3637, который позволит легализовать виртуальные активы и бизнес в этой сфере в Украине.
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