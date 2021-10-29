Закрытие межбанка: гривня окрепла к евро
29 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25 – 26,27 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,25 - 26,27 гривни;
Евро – 30,50 – 30,53 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,24-26,43 гривни. Евро покупают за 30,42 гривни, продают за 30,74 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется за 26,29 – 26,37 гривни, евро – 30,50 – 30,60 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 29 октября на уровне 26,33 гривни.
29 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,32 – 26,34 гривни.
Экономическая правда
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