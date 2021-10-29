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Закрытие межбанка: гривня окрепла к евро

Пятница, 29 октября 2021, 17:46
 
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29 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25 – 26,27 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,25 - 26,27 гривни;

Евро – 30,50 – 30,53 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,24-26,43 гривни. Евро покупают за 30,42 гривни, продают за 30,74 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,29 – 26,37 гривни, евро – 30,50 – 30,60 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 29 октября на уровне 26,33 гривни.

29 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,32 – 26,34 гривни.

Экономическая правда

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