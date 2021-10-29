Месяц до запуска: Бюро экбезопасности набирает штат, а работать негде

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Бюро экономической безопасности ищет первых 76 работников до запуска с 25 ноября, однако у ведомства до сих пор нет здания.

Об этом рассказал директор БЭБ Вадим Мельник, объявление о наборе штата от 29 октября.

По словам Мельника, сейчас решается вопрос о выделении помещения новому ведомству.

"Если мы получим здание, которое необходимо обустраивать, это потребует времени и средств на дополнительное оборудование, то есть мы потеряем и время, и средства", – рассказал он. При этом соответствующие средства в бюджете на 2022 год не заложены – в предусмотренные 600 млн грн. входит заработная плата, налоги и расходы на коммунальные услуги.

Он также отметил, что получение неподготовленного с точки зрения режимов секретности здания исключит возможность присоединения блока аналитиков к базам данных. То есть, парализует запуск работы БЭБ по новому функционалу. Сам Мельник просит здание на Шолуденко,31 в Киеве возле станции метро Лукьяновская, но рассмотрение вопроса затягивается.

Что касается штата, то в центральный аппарат и территориальные подразделения по результатам конкурсов планируют взять 4000 человек. Это произойдет в несколько этапов.

На первом необходимо набрать 30% от состава центрального аппарата, то есть 210 человек. Такой шаг позволит запустить ведомство в практическую работу. В частности, уже объявили конкурс на должности старших аналитиков, аналитиков, старших детективов, детективов, старших оперуполномоченных, старших инспекторов, оперуполномоченных и инспекторов.

В ходе этого этапа предполагается отобрать 76 человек. Представить документы можно до 7 ноября.

Вторым этапом будут конкурсы на должности руководителей территориальных управлений, которых изберут до конца года, а в первых числах января начнутся конкурсы по комплектованию территориальных управлений. Так, к концу февраля БЭБ хочет нанять 1800 человек.

Читайте больше в статье ЭП: Экономика в (не)безопасности: закончится ли кошмар для бизнеса с запуском БЭБ?

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 22 сентября поддержала правку к закону Украины "О Бюро экономической безопасности" и перенесла конечный срок запуска органа на 2 месяца – до конца ноября.

Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил экс-председателя Государственной фискальной службы Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности.

Экономическая правда