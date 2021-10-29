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Украина к 2023 году выплатит 14 млрд долларов по долгам

Пятница, 29 октября 2021, 15:17
 
unsplash

В течение 2022 – 2023 года Украина должна выплатить 14 млрд долларов по внешним обязательствам.

Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка.

В НБУ отметили, что благодаря распределению 2,7 млрд долларов, Украина имела возможность в августе нарастить резервы до максимального уровня с апреля 2012 года (31,6 млрд долл.).

Благодаря этому Украина прошла пиковые выплаты по госдолгу в сентябре в 3,1 млрд. дол. После выплат резервы сократились до 28,7 млрд долл. – хотя они остаются на высоком уровне, такой объем составляет 90% от минимально необходимого уровня по критерию МВФ.

В конце 2021 года, ожидает НБУ, резервы возрастут, и в течение следующих двух лет будут колебаться около 30–31 млрд. дол. То есть будут отвечать минимально необходимому уровню по критерию достаточности МВФ.

Регулятор отмечает сокращение отношения внешнего долга к ВВП Украины на конец половины 2021 года до минимального уровня с 2014 года (75.2%). Динамику обусловило прохождения кризиса без валютных шоков и сохранению доступа к внешнему финансированию, в частности благодаря сотрудничеству с МВФ.

"Благодаря дальнейшему экономическому росту и взвешенным макроэкономической и фискальной политикам ожидается дальнейшее снижение этого соотношения", - говорят в НБУ.

В течение 2022 – 2023 годов Украина должна уплатить около 14 млрд долларов по внешним обязательствам. Регулятор отмечает, что продолжение сотрудничества с МВФ и проведение структурных реформ позволит поддерживать интерес инвесторов и привлекать необходимое финансирование для проведения выплат.

Напоминаем:

Международные резервы Украины сократились на 9,2% в сентябре в результате пиковых выплат по внешним обязательствам.

На 1 сентября международные резервы Украины выросли на 9,2% до 31,6 млрд долларов, что является самым высоким за последние 9 лет.

Экономическая правда

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долг резервы НБУ

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