"Нафтогаз" поставит Молдове 500 тысяч кубометров газа

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"Нафтогаз" выиграл тендер на поставку 0,5 млн куб.м газа государственной молдавской компании Energocom.

Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский.

"Объем 500 тысяч кубометров. Период поставки: 29 октября", – добавил Белявский.

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Напомним:

Ранее Украина направила Молдове на возвратной основе 15 млн куб.м газа, чтобы поддержать минимальное давление в газораспределительной сети.

НАК "Нафтогаз" подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках до 700 млн кубов газа в случае необходимости.

Польская компания PGNiG выиграла новый тендер на поставку газа Молдове и во второй раз поставит голубое топливо стране.

27 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Еврокомиссия выделит Молдове 60 млн евро, чтобы помочь справиться с газовым кризисом. Эти деньги ЕС предоставит Молдове в виде гранта.

Правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

25 октября Молдова впервые за 30 лет независимости приобрела природный газ от альтернативного поставщика, а не в России.

Как стало известно изданию Financial Times от собственных источников, "Газпром" в рамках переговоров выдвинул Молдове предложение изменить свое соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить реформирование энергетического рынка в обмен на дешевое голубое топливо.

В "Газпроме" эту информацию опровергли, заявив, что переговоры о поставках газа в Молдову носят "исключительно коммерческий характер".

Экономическая правда