"Нафтогаз" поставит Молдове 500 тысяч кубометров газа
"Нафтогаз" выиграл тендер на поставку 0,5 млн куб.м газа государственной молдавской компании Energocom.
Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский.
"Объем 500 тысяч кубометров. Период поставки: 29 октября", – добавил Белявский.
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Напомним:
Ранее Украина направила Молдове на возвратной основе 15 млн куб.м газа, чтобы поддержать минимальное давление в газораспределительной сети.
НАК "Нафтогаз" подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках до 700 млн кубов газа в случае необходимости.
Польская компания PGNiG выиграла новый тендер на поставку газа Молдове и во второй раз поставит голубое топливо стране.
27 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Еврокомиссия выделит Молдове 60 млн евро, чтобы помочь справиться с газовым кризисом. Эти деньги ЕС предоставит Молдове в виде гранта.
Правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.
25 октября Молдова впервые за 30 лет независимости приобрела природный газ от альтернативного поставщика, а не в России.
Как стало известно изданию Financial Times от собственных источников, "Газпром" в рамках переговоров выдвинул Молдове предложение изменить свое соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить реформирование энергетического рынка в обмен на дешевое голубое топливо.
В "Газпроме" эту информацию опровергли, заявив, что переговоры о поставках газа в Молдову носят "исключительно коммерческий характер".
Экономическая правда
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