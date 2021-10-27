Оператор ГТС из-за долгов Фирташа заработал в четыре раза меньше

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Из-за 10 млрд грн долгов облгазов перед Оператором газотранспортных систем компания заработала за 9 месяцев в четыре раза меньше, чем в прошлом.

Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС.

Так, за девять месяцев 2021 года ОГТСУ получил 5,8 млрд грн чистой прибыли. То есть всего 0,2 млрд грн за ІІІ квартал.

Это в 38,5 раза меньше результата этого периода в 2020 году. Тогда за девять месяцев Оператор заработал 20,9 млрд грн, а отдельно в ІІІ квартале – 7,7 млрд грн.

Чистый доход от реализации услуг за 9 месяцев 2021 года составляет 40 млрд грн.

В компании заявили, что 10,7 млрд грн задолженности является ключевым фактором влияния на финансовые результаты. Большинство средств задолжали оператору облгазы Дмитрию Фирташу.

"Эта ситуация отражена в финансовой отчетности из-за создания резерва под кредитные убытки", - пояснил финдиректор ОГТС Юрий Кулик.

Чистое движение денежных средств от операционной деятельности ОГТСУ за 9 месяцев 2021 года составило 8,2 млрд грн против 26,6 млрд грн за аналогичный период прошлого года. Дебиторская задолженность ОГТСУ выросла до 12,4 млрд грн, а резерв под кредитный ущерб, связанный с этой задолженностью, составил около 8 млрд грн.

Оператор также перечислил 11,8 млрд грн налогов в бюджеты.

Напоминаем:

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Кабинет Министров ввел спецсчета для облгазов на погашение долга в 10 млрд грн перед оператором газотранспортной системы.

В сентябре 2021 года облагазы задолжали за отобранный для собственных производственно-технологических расходов (ПТО) газ 10,9 млрд грн. За месяц долг вырос более чем на 2,6 млрд грн.

Задолженность перед ОГТСУ ставит под угрозу бесперебойную транспортировку газа потребителям, отмечает Оператор.

Экономическая правда