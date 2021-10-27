Гривня возобновила изменения
Среда, 27 октября 2021, 19:34
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 28 октября на уровне 26,37 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,64 грн (на 27 октября – 30,68 гривни).
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Напоминаем:
27 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,35 – 26,37 гривни.
27 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 – 26,44 гривни.
Экономическая правда
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