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Гривня возобновила изменения

Среда, 27 октября 2021, 19:34
 
фото нбу

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 28 октября на уровне 26,37 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,64 грн (на 27 октября – 30,68 гривни).

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Напоминаем:

27 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,35 – 26,37 гривни.

27 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 – 26,44 гривни.

Экономическая правда

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