Курс валют на 27 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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27 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 – 26,44 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,35 – 26,37 гривні;

Євро – 30,58 – 30,60 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,32 — 26,51 гривні. Євро купують за 30,44 гривні, продають за 30,74 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,40 – 26,51 гривні, євро – 30,55 – 30,69 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 27 жовтня на рівні 26,42 гривні.

26 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,40 – 26,42 гривні.

26 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 – 26,44 гривні.

Економічна правда