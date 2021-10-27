Украина может уже сегодня прокачивать в Европу дополнительные 50-55 млрд кубов газа – Данилов

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Украина уже сегодня может предоставлять Европе дополнительные мощности по транспортировке объемов газа в объеме 50-55 млрд кубов.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на седьмом Украинском газовом форуме "Восточноевропейский газовый хаб. Green deal. Украинская инициатива".

Данилов сказал, что энергоносители "используются определенными странами как оружие". По его словам, после 1991 года газ стал "инструментом политического влияния".

При этом секретарь СНБО добавил, что для Украины запуск "Северного потока-2" представляет угрозу национальной безопасности.

"Мы можем уже сегодня предоставлять дополнительные мощности по прокачке газа. Наша газотранспортная система может дополнительно к тем 40 млрд кубов газа, которые предусмотрены контрактом с РФ, предоставлять 50-55 млрд кубов, а при необходимости и больше", - заявил Данилов, напомнив о решении СНБО 22 октября.

По его словам, "мы будем делать выводы" ввиду ответа европейского сообщества.

"Вопрос – воспримет ли это Европа и РФ? Это рынок или большая политика и энергетическое оружие?", - добавил он.

Напомним:

Украина готова прокачивать дополнительно 55 млрд кубов газа в ЕС сверх тех 40 млрд кубов, которые должен качать "Газпром" согласно транзитному контракту. Также Украина поможет Молдове определенным объемом газа, завил Данилов псоле заседания СНБО 22 октября.

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Экономическая правда