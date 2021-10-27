В Фонде госимущества объяснили, почему отменили первый приватизационный аукцион по ОГХК

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Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко объяснил, почему первый ауцион по приватизации ОГХК сорвался.

Об этом он заявил во время пресс-брифинга.

"ОГХК – это следующий объект крупной приватизации. Под управлением Фонда госимущества этот объект повысил свою доходность в разы – если в 2019 году, до передачи в ФГИ, ОГХК показала доходность 100 млн грн, то в 2020 году – 340 млн и в этом – под 800 млн за первые 8 месяцев.

Мы провели более 100 целевых контактов с профильными инвесторами и было подписано 17 договоров о неразглашении. Но приняло участие недостаточное количество компаний, а двое из подавшихся - совершили ошибку", - сказал Сенниченко.

"Одна из причин (перенос аукциона - ред.) - это то, что закон о крупной приватизации дает только 2 месяца на принятие решения по инвестированию. Конечно, для такого типа активов времени для принятия решений недостаточно", - добавил он.

На уточняющий вопрос, сколько было желающих купить ОГХК и как просчитывалась стоимость объекта, глава ФГИ ответил:

"Стоимость просчитывает советник, стоимость просчитывается несколькими методами. Один из них - в соответствии с имеющимися там запасами сырья. Второй - это метод вычисления денежных потоков будущих периодов. И в соответствии с этими 2 методами была составлена ​​стартовая цена".

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Напоминаем:

Согласно финотчетности компании за половину 2021 года, компания получила 283,9 млн грн чистой прибыли. Валовая прибыль составила 697,6 млн грн. Операционная прибыль составила 344 млн грн.

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества на заседании 30 августа определила 29 октября как новую дату приватизационного аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания".

Фонд госимущества отменил приватизационный аукцион АО "Объединенная горно-химическая компания", поскольку после проверки полученных заявок к торгам может быть допущено только одного участника.

Экономическая правда