Киевский "Большевик" ушел "с молотка" за 1,4 миллиарда

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АО "Первый киевский машиностроительный завод" продали на аукционе за 1,429 млрд грн – его собственником станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.

Приватизационный аукцион 100% уставного капитала "Большевика" состоялся 27 октября.

Шаг аукциона составил 20 млн грн, цена выросла в два шага на 40 млн грн со стартовых 1,389 млрд грн.

В торгах АО "ПКМЗ" победил ООО "Дженерал Коммерс". Компания зарегистрирована в 2018 году в Киеве, уставный капитал составляет 4 тысячи гривен. По данным YouControl, компания занимается неспециализированной оптовой торговлей.

"Дженерал Коммерс" связана с группой UFuture Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.

Учредители – Владимир Долгополов, АО "ЗНВКИФ "Ларам Систем" и "АБ Пиллар Холдингз Лимитед" (Кипр). Директор – Игорь Хижняк.

Долгополов также является соучредителем ООО "КУА ЮДП Эссет Менеджмент".

Завод "Большевик" основан в конце 19 века, производил оборудование для сахароварений. В последние годы ПКМЗ накопил долги почти на 500 млн грн, а ежегодно в среднем приносит ущерб на 20 млн грн.

Главный актив "ПКМЗ" - 36 га земли в Киеве недалеко от станции метро "Шулявская". Теперь у "Дженерала коммерса" есть 10 дней на подписание договора, а также 30 дней для уплаты суммы и получения одобрения Антимонопольного комитета. После этого 100% акций перейдут на счет покупателя.

Больше о том, как происходила первая крупная приватизация из середины нулевых, вскоре читайте на Экономической правде.

Напоминаем:

Кабинет Министров утвердил условия продажи государственного пакета акций (100% уставного капитала) АО "Первый киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик") в Киеве на аукционе со стартовой ценой в 1,389 млрд грн.

В Фонде госимущества заявляют, что решение Верховной суда относительно незаконного отчуждения 5 нежилых зданий на территории АО "ПКМЗ" (завода "Большевик") вступило в законную силу и не может быть обжаловано.

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Дана Гордийчук, Александр Колесниченко, ЭП