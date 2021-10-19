Фонд держмайна про "Більшовик": Рішення суду про незаконність відчуження будівель остаточне

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У Фонді держмайна заявляють, що рішення Верховного сужу щодо щодо незаконного відчуження 5 нежитлових будівель на території АТ "ПКМЗ" (заводу "Більшовик") набрало законної сили і не може бути оскарженим.

Про це йдеться у позиції ФДМУ.

"Рішення Верховного Суду України щодо незаконного відчуження 5 нежитлових будівель загальною площею 6 399,20 кв. м, які знаходяться на території АТ "ПКМЗ" (заводу "Більшовик"), набрало законної сили та не може бути оскарженим.

Разом із тим, інформаційні повідомлення щодо начебто підтвердження судами законності відчуження зазначених об'єктів державного майна є такими, що не відповідають дійсності та спрямовані на зрив приватизації заводу "Більшовик" шляхом дезінформації потенційних інвесторів", - йдеться у повідомленні.

У ФДМУ додають, що рішення Північного апеляційного господарського суду не заперечує факт незаконного відчуження нерухомого майна на торгах 2019 року, а скасовує рішення Господарського суду Києва щодо протиправності державної реєстрації права власності за незаконним власником.

"Зазначене рішення апеляційної інстанції носить виключно технічний характер та підлягає оскарженню, яке Фонд державного майна здійснить відповідно до чинного законодавства", - додали у відомстві.

Там заявили про "остаточність та неможливість оскарження рішення Верховного Суду щодо незаконного відчуження зазначених будівель на території заводу "Більшовик".

Нагадуємо:

Раніше представник інтересів "Агроміл Дистриб'юшин" заявив, що суд підтвердив законність придбання компанією "Агроміл Дистриб'юшин" права власності на спірне нерухоме майно, розташоване на території "Першого Київського машинобудівного заводу" ("Більшовик").

У 2019 році п'ять будівель на території ПКМЗ площею понад 6,3 тис кв м були відчужені та продані на торгах державним підприємством СЕТАМ двом приватним компаніям.

Фонд державного майна оскаржив операцію і справа дійшла до Верховного Суду.

У лютому 2021 року Фонд держмайна отримав позитивне рішення Верховного Суду в справі щодо відчуження майна. За рішенням суду останньої інстанції, торги визнано недійсними, а майно має повернутися до складу заводу.

У фонді кажуть, що за допомогою рішення верховної інстанції зможуть перемогти в трьох інших судових справах щодо відчуженого майна та "остаточно відновити цілісність об'єкта приватизації".

За словами поінформованого джерела, за відчуженням частини "Більшовика" стоять представники колишньої влади. Компанія "Агроміл дистрибюшн", з якою судиться Фонд держмайна, належить Вадиму Коліснику.

Економічна правда