"Газпром" не забронировал дополнительные транзитные мощности Украины на ноябрь

фото: газпром

Российский "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на ноябрь и выкупил только треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа", который проходит по территории Польши.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Оператор ГТС Украины распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам: на газоизмерительной станции (ГИС) Суджа предложили 9,8 млн кубометров в сутки, еще 5,2 млн кубометров в сутки - на ГИС Сохрановка. Все они остались невостребованными "Газпромом".

При этом, до августа 2021 года "Газпром" бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 млн кубометров в сутки), и никогда не заказывал дополнительную прерывистую мощность, предлагаемую ОГТСУ (63,7 млн кубометров в сутки).

В российской компании на этот год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров - это 109 млн кубов в сутки.

Также сообщается, что российский монополист забронировал на ноябрь мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" в объеме 31,4 млн кубометров в сутки (предложено 89 млн кубометров в сутки).

Напоминаем:

"Газпром" забронировал все предложенные твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август объемом 15 млн кубометров в сутки.

Российский "Газпром" не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях Украины на июль несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа.