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Разворот тренда: курс гривни к доллару снижается второй раз подряд

Понедельник, 25 октября 2021, 19:20

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 26 октября на уровне 26,35 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,57 грн (на 25 октября – 30,58 гривни).

Напоминаем:

25 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,27 – 26,30 гривни.

25 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,43 – 26,45 гривни.

Экономическая правда

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