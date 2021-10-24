До конца года ГТС может прокачать вдвое больше чем "Северный поток-2" — Зеркаль
Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что по "Северному потоку-2" готовы прокачать до конца года 5,6 млрд кубометров, а ГТС Украина могла бы 11.
Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.
По ее словам, Россия из-за политики газового шантажа не хочет использовать украинскую газотранспортную систему, которая готова прокачать больше газа, чем это на сегодня может сделать газопровод "Северный поток-2".
"Они ее не используют, потому что они хотят, чтобы запустились "потоки", которые они будут полностью контролировать и фактически держать Европу в своих газовых "объятиях", - сказала она.
Напоминаем:
Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом и готова к транспортировке топлива.
Для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.
Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября.
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