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Отопительный сезон: Киев зафиксировал тариф на тепло

Пятница, 22 октября 2021, 18:29
 
unsplash

Киевтеплоэнерго установило стоимость гигакалории тепла на уровне 1654,41 грн, то есть не изменил его на отопительный сезон 21/22.

Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация.

Соответствующий тариф утвержден распоряжением КГГА № 2176. Чтобы его зафиксировать на прошлогоднем уровне, КГГА докапитализирует Киевтеплоэнерго на 2 млрд грн.

"Это один из необходимых шагов, чтобы стабильно пройти отопительный сезон и не допустить роста тарифов на тепло для населения", - говорят в КГГА. Там добавили, что стоимость тепла для жителей многоквартирных домов не меняется уже три года.

Решение о неизменности тарифов в отопительном сезоне 2021/2022 было принято во исполнение Меморандума о взаимопонимании, заключенного 30 сентября текущего года.

Напоминаем:

Местные власти, "Нафтогаз" и правительство подписали меморандум о неизменных цен на тепло для населения в течение отопительного сезона.

В сентябре российский монополист Газпром стремительно сократил объемы экспорта газа в Европу в попытках добиться сертификации Северного потока - 2.

В результате газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд в почти 2000 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ на главном европейском хабе TTF упали до 1051 доллара за тысячу кубов из-за погодных условий в регионе.

Экономическая правда

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Киев тепло

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