Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

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22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,28 - 26,30 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,28 - 26,30 гривни;

Евро - 30,60 - 30,62 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,23 - 26,42 гривни. Евро покупают по 30,39 гривни, продают по 30,69 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,27 - 26,36 гривни, евро - 30,44 - 30,55 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 22 октября на уровне 26,20 гривни.

22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,29 - 26,31 гривни.

Экономическая правда