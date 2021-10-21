Курс валют: долар коштує вже 26,2 гривні
Четвер, 21 жовтня 2021, 20:40
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 22 жовтня на рівні 26,20 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,49 грн (на 21 жовтня – 30,48 гривні).
Нагадуємо:
21 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,17 – 26,19 гривні.
Економічна правда
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