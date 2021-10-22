Цены на нефть возде многолетних максимумов из-за нехватки энергоносителей в Китае и Европе

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Цены на нефть в пятницу остаются возле показателя в 85 долл за баррель на фоне беспокойств по ограниченных поставках и запасах.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что цены остаются возле многолетних максимумов, отыграв некоторые предыдущие потери в ходе азиатских торгов.

Так, фьючерсы на нефть Brent выросли на 23 цента (на 0,3%), до 84,84 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 20 центов (на 0,2%), достигнув 82,70 долл за баррель, что недалеко от семилетнего максимума, достигнутого на этой неделе.

"Цены выросли из-за беспокойства по поводу нехватки угля и газа в Китае, Индии и Европе, что побудило некоторых генераторов переходить с газа на мазут и дизельное топливо", - пишет издание.

При этом, согласно прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований, зимняя погода на большей части Соединенных Штатов будет теплее, чем в среднем.

"Глобальные цены на газ и уголь снизились, но тревожность сохраняется в связи со свертыванием рынка и ростом спроса на зимний сезон", - заявил вице-президент по сырьевых товаров Kotak Securities Равиндра Рио.

Напомним:

Ранее цены на газ на главном европейском хабе TTF упали до 1051 долларов за тысячу кубов из-за погодных условий в регионе.

Цены на нефть выросли во вторник, компенсировав предыдущие потери: снижение температуры в Китае (крупнейший в мире потребитель энергии) усилило опасения относительно его способности удовлетворить спрос на отопление на фоне недостатка электроэнергии и угля.

Экономическая правда