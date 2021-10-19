Цены на нефть остаются высокими из-за опасений относительно кризиса энергоносителей в Китае

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Цены на нефть выросли во вторник, компенсировав предыдущие потери: снижение температуры в Китае (крупнейший в мире потребитель энергии) усилило опасения относительно его способности удовлетворить спрос на отопление на фоне недостатка электроэнергии и угля.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что нефть марки Brent подорожала на 24 цента (0,3%) - до 84,57 долларов за баррель после падения на 0,6% в понедельник.

Нефть марки WTI подорожала на 35 центов (0,4%) - до 82,79 долларов за баррель, после роста на 0,2% в предыдущей сессии и почти на 10% в этом месяце.

"Цены на Brent упали в понедельник после того, как Китай обнародовал показатели роста экономики, которые разочаровали рынок, но с падением температуры и с приближением зимы в Северном полушарии и ростом спроса на отопление, цены на нефть, уголь и природный газ, вероятно, останутся высокими", - говорят аналитики и участники рынка.

По данным AccuWeather.com, холодная погода уже начинает охватывать Китай, и ожидается, что температура в северных районах достигнет почти нуля.

Фьючерсы на уголь Китая во вторник подорожали 7,8%. Ожидается, что рост цен на уголь и природный газ в Азии приведет к переходу некоторых конечных потребителей на более дешевую нефть.

Напомним:

18 октября цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние годы.

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Экономическая правда