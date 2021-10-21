В Зеленского рассказали, на что пойдут 700 миллионов долларов транша МВФ

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Транш в 700 млн долларов, который Украина может в ближайшее время получить от МВФ, заложен на финансирование дефицита государственного бюджета.

Об этом в эфире канала "Дом" заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"На эти 700 млн долл мы ожидаем в ближайшее время, уже подписано предварительное соглашение с Международным валютным фондом.

Эти средства заложены уже на покрытие государственного бюджета. Поэтому здесь особого выбора нет. Они зайдут в государственный бюджет", - сказал советник Зеленского.

По его словам, нужно время, чтобы выбрать всю зарезервированную для Украины сумму в 5 млрд долл.

"Украине требуется дополнительное время, чтобы выбрать всю эту зарезервированную для нее сумму. Поэтому одна из частей переговорного процесса с МВФ касалась именно того, что программа была бы логично дополнительно продлить, и соглашение, насколько я понимаю, предварительно уже получена", - добавил он.

Устенко напомнил, что ожидается заседание совета директоров МВФ, на которое будет вынесен и украинский вопрос.

"Мы ранее получили 2,1 млрд долл - это 40% от общей нашей программы. Мы сможем продвинуться автоматически после очередного транша и получить недостающие 60%.

Поэтому, когда говорили о сроках программы, говорили в том числе и о том, чтобы попытаться получить полностью зарезервированную для Украины сумму. Обычная украинская практика - это оборвать отношения и открыть новую программу.

На этот раз используется, на мой взгляд, более логичный подход - попытаться выбрать то, о чем договорились раньше", - отметил советник президента.

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Напомним:

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Завершение первого просмотра разблокирует транш в 500 млн СДР (около 700 млн долларов).

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