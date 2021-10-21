Шевченко назвал ключевые риски для украинской экономики

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Основным предположением НБУ по макропрогнозу остается продолжение сотрудничества с МВФ, среди ключевых рисков для экономики - значительное усиление карантина в Украине и в мире и более существенный инфляционный всплеск в мире.

Об этом во время брифинга заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Основным предположением, которое правления Национального банка принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с МВФ.

Достижение Украины соглашения с МВФ на уровне персонала сделало возможным рассмотрение Советом директоров МВФ первого пересмотра программы stand-by, а также запроса о продлении программы", - сказал Шевченко.

По его словам, выполнение действующей программы stand-by обеспечит поступление необходимого объема официального финансирования в 2021-2022 годах, лучшие условия для внешних заимствований, а также поддержит интерес иностранных инвесторов к гривневым активам.

"Сотрудничество с МВФ будет способствовать ускорению экономического роста, стабилизации инфляции на уровне цели, и содержанию международных резервов в объеме 30-31 млрд долл в последующие годы", - добавил он.

В то же время ключевыми рисками для экономики, по его словам, являются значительное усиление карантина в Украине и в мире, а также длительный и существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире.

"Рост заболеваемости на фоне низкого уровня вакцинации в Украине может угрожать суровым локдауном и соответственно существенным замедлением экономической активности.

В то же время в отличие от карантина прошлого года негативное влияние будет больше сказываться на предложение, чем на спрос, что может вызвать усиление проинфляционного давления. Кроме того, более длительный, чем ожидается сейчас, ценовой всплеск в мире, будет давить на внутренние цены", - сказал глава НБУ.

По его словам, актуальными остаются и другие риски проинфляционная характера:

резкое ухудшение условий торговли и отток капитала из стран с развивающимися рынками;

эскалация военного конфликта с Россией.

Напомним:

Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 0,7 п.п. до 3,1%.

Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5%. В НБУ готовы повысить ставку на заседании в декабре в случае реализации проинфляционная рисков.

Экономическая правда