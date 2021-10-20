Официальный курс гривни продолжил укрепление
Среда, 20 октября 2021, 20:51
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 21 октября на уровне 26,21 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,48 грн (на 20 октября - 30,61 гривни).
Напоминаем:
20 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,21 гривни.
20 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,25 - 26,27 гривни.
Экономическая правда
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