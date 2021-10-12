Оставить Лещенко в набсовете УЗ предлагают максимум до конца года

ИСТОЧНИК: FACEBOOK СЕРГЕЯ ЛЕЩЕНКо

Инициатива продлить полномочия Сергея Лещенко в качестве члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" касается срока до момента избрания новых представителей государства в набсовете, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Об этом сообщили в секретариате Кабинета Министров в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Указанный проект акта правительства прорабатывается в секретариате Кабинета министров в соответствии с регламентными требованиями", – говорится в ответе.

В секретариате уточнили, что соответствующий проект распоряжения Кабмина "О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 18 июня 2021 №666" министр инфраструктуры Александр Кубраков подал 16 сентября.

Напомним:

Кабинет министров не продлил контракты с главой наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Лещенко был членом наблюдательного совета с декабря 2019 года.

В Мининфраструктуры заявили, что уже подали кандидатов на должности государственных членов, их назначение ожидается в ближайшее время.

Позже стало известно, что министр инфраструктуры Александр Кубраков предлагает вернуть Сергея Лещенко в наблюдательный совет Укрзализныци – его кандидатуру представили на рассмотрение номинационному комитету.