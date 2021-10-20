Приватбанк почти догнал прибыль прошлого года

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Приватбанк за 9 месяцев 2021 года заработал 21,2 млрд грн, что почти равно финрезультату в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

В прошлом году за три квартала государственный банк заработал 21,3 млрд грн, то есть несколько выше результата в этом году. Однако во втором квартале года ПриватБанк отставал от прошлогоднего показателя на 17,4%.

В финучреждении это объясняют оживлением деловой активности в Украине, что привело к росту кредитного портфеля на 19%. Объемы размещенных в банке средств клиентов остаются стабильными несмотря на значительное снижение депозитных ставок на рынке.

Отмечается, что финрезультат банка до вычета резервов вырос на 9 млрд грн по сравнению с прошлым годом благодаря развитию бизнеса и контроля за расходами.

Макрофакторы, обусловливающие колебания стоимости портфеля государственных ценных бумаг, в этом году имеют негативное влияние на прибыль и уменьшают его на 6,7 млрд грн.

Напоминаем:

Чистая прибыль Приватбанка во 2 квартале 2021 года составила 9,2 млрд грн, а за 1 полугодие - 11,6 млрд грн, это на 17,4% меньше, чем за январь-июнь прошлого года (14,04 млрд грн).

Прибыль ПриватБанка 2020 года составила 25,3 млрд грн, что на 7,3 млрд грн меньше показателей 2019 года.

Экономическая правда