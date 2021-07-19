Прибуток Приватбанку у першому півріччі зменшився на 17%

фото: прес-служба приватбанку

Чистий прибуток Приватбанку у 2 кварталі 2021 року становив 9,2 млрд грн, а за 1 півріччя - 11,6 млрд грн, це на 17,4% менше, ніж за січень-червень минулого року (14,04 млрд грн).

Про це повідомляє прес-служба банку.

"У першому півріччі 2021 року вплив макроекономічних факторів, насамперед зростання доходності довгострокових казначейських паперів уряду США та зміцнення курсу гривні обумовили негативний результат від переоцінки індексованих облігацій внутрішньої державної позики, що були отримані як внесок в статутний капітал банку при націоналізації.

Ситуативний, не пов’язаний із діяльністю банку, збиток від цього портфелю за 6 місяців 2021 року склав -6,9 млрд грн. Одночасно, позитивний вплив на результати банку коливань валютних курсів частково компенсує ці збитки на 1,3 млрд грн", - йдеться в прес-релізі банку.

Зазначається, що прибуток банку від обслуговування клієнтів та банківських операцій за 6 місяців 2021 року становив 17,4 млрд грн - на 35% більше, ніж за перше півріччя 2020-го.

При цьому, обсяг коштів клієнтів у банку станом на кінець першого півріччя порівняно з показниками минулого року зріс на 14% - до 305 млрд грн.

А кількість активних клієнтів фізичних осіб збільшилась на 500 тисяч, клієнтська база підприємців - на 76 тисяч, кількість користувачів Приват24 - на 1,2 млн осіб.

"Кредитний портфель Приватбанку у порівнянні з першим півріччям 2020 року збільшився на 11% (до 62,5 млрд грн) завдяки розвитку кредитування малого та середнього бізнесу", - додали у банку.

Нагадуємо:

ПриватБанк за підсумками першого кварталу 2021 року отримав 2,4 мільярди гривень прибутку.

Прибуток ПриватБанку за 2020 рік становив 25,3 млрд грн, що на 7,3 млрд грн менше за показники 2019 року.

Економічна правда