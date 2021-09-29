40 мільярдів на космос: в уряді підтримали програму до 2025 року 

фото space x

Уряд схвалив Державну космічну програму України до 2025 року, нею передбачено фінансування галузі у 40 мільярдів гривень.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 29 вересня, повідомляє Мінстратегпром.

Згідно проєкту закону, на розвиток космічної галузі уряд передбачив 40,78 млрд грн. З них 15,76 млрд грн – бюджетних коштів, а решта 25,02 млрд грн – з інших джерел.

"Однак, за попередніми підрахунками, непрямі доходи у сфері економіки та додаткові переваги у сфері національної безпеки, державного управління та екології за цей період становитимуть понад 16 млрд грн", – додав віцепрем’єр міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

За його словами, найбільший дохід очікується у сегментах агромоніторингу, екології й безпеки та оборони.

Цілями програми є провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони. Україна планує будувати космічні системи спостереження Землі та їхні складові, впроваджувати космічні технології на ринку послуг.

Також у програму закладено створення ракетно-космічної техніки, наукові дослідження у сфері космічної діяльності. Крім цього, правовий, науковий та інформаційний супровід заходів програми.

Далі проєкт закону розглянуть у Верховній Раді.

Економічна правда