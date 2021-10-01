Компании Госкосмоса за полгода получили больше 130 миллионов убытков

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По результатам полугодия 2021 года Государственное космическое агентство Украины отчиталось о суммарных чистых убытках подчиненных компаний на сумму 132,7 млн грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении финансового плана агентства за 6 месяцев 2021, сообщает Марлин.

2020 год 10 компаний Госкосмоса закончили с убытком в 810 млн грн.

"Однако в отчет за второй квартал этого года агентство внесло лишь девять предприятий, из которых только 4 получили доходы за апрель - июнь 2021", - пишет "Марлин".

Наибольший убыток за второй квартал получили следующие космические компании:

ПО "Южмаш" - 58,4 млн грн убытка

Завод "Арсенал" - 5,3 млн грн убытка

ПО "Киевприбор" - 4,4 млн грн убытка

Отмечается также, что финансовый план государственного предприятия "Укркосмос", которое 2020 года получило 138 млн грн убытков, на этот год не утвержден.

За первое полугодие 2021 года среднее количество трудоустроенных лиц на 9 предприятиях Государственного космического агентства составило 12 707 человек.

Среднемесячные расходы на оплату труда работников составили 8,6 тыс грн, на административно-управленческий персонал - 13 тыс грн, на директора предприятия - 119 тыс грн.

С февраля этого года космическое агентство возглавляет Владимир Тафтай.

Напомним:

Правительство одобрило Государственную космическую программу Украины до 2025 года, ею предусмотрено финансирование отрасли в 40 млрд гривен.

Экономическая правда