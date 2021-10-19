Курс валют на 19 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

фото: нбу

19 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,32 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,26 - 26,28 гривни;

Евро - 30,60 - 30,62 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,25 - 26,43 гривни. Евро покупают по 30,38 гривни, продают по 30,69 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,32 - 26,39 гривни, евро - 30,47 - 30,60 гривни.

Читайте также: Гривня продолжает укрепляться и снова бьет рекорды. Что будет с курсом до конца года?

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 19 октября на уровне 26,34 гривни.

18 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,32 гривни.

18 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,39 гривни.

Экономическая правда