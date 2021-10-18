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Гривня ослабла к евро

Понедельник, 18 октября 2021, 19:53
 
фото нбу

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 19 октября на уровне 26,34 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,56 грн (на 13 октября - 30,45 гривни).

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Напоминаем:

18 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,32 гривни.

18 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,39 гривни.

Экономическая правда

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