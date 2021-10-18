В Минэнерго говорят, что за накопление угля ответственны генерирующие компании
Ответственность за соблюдение утвержденного Министерством энергетики графика накопления угля несут генерирующие компании.
Об этом заявил глава министерства Герман Галущенко во время рабочего визита в Запорожскую область.
Министр в рамках рабочего визита в Запорожскую область посетил Запорожскую ТЭС и провел совещание о готовности ТЭС к обеспечению стабильного электроснабжения в осенне-зимний период.
По его словам, Минэнерго в пределах компетенции готово способствовать решению проблемных вопросов с поставками угля.
В то же время представители станции заверили, что сейчас поставки угля происходят ритмично.
Напомним:
Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 18 октября составили 752,9 тыс тонн - это на 5,9% меньше, чем по состоянию на 11 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 3,8 раза.
Украинские теплоэлектростанции имеют в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено графиком.
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Экономическая правда
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