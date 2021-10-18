В Минэнерго говорят, что за накопление угля ответственны генерирующие компании

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Ответственность за соблюдение утвержденного Министерством энергетики графика накопления угля несут генерирующие компании.

Об этом заявил глава министерства Герман Галущенко во время рабочего визита в Запорожскую область.

Министр в рамках рабочего визита в Запорожскую область посетил Запорожскую ТЭС и провел совещание о готовности ТЭС к обеспечению стабильного электроснабжения в осенне-зимний период.

По его словам, Минэнерго в пределах компетенции готово способствовать решению проблемных вопросов с поставками угля.

В то же время представители станции заверили, что сейчас поставки угля происходят ритмично.

Напомним:

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 18 октября составили 752,9 тыс тонн - это на 5,9% меньше, чем по состоянию на 11 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 3,8 раза.

Украинские теплоэлектростанции имеют в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено графиком.

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Экономическая правда