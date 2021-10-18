В Минэкономики предлагают повысить минимальные цены на алкоголь

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В Минэкономики планируют повысить минимальные оптовые и розничные цены на алкогольные напитки: на розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия - на 8,3%, на виски, ром и джин - на 8,4%, на коньяк (бренди) - 4,8-8,3%.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, обнародованном на сайте Минэкономики для общественного обсуждения в понедельник.

Изменениями в постановление правительства от 30.10.2008 предлагают повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков в зависимости от кода изделий УКТВЭД.

В частности, на розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия - на 8,3%; виски, ром и джин - на 8,4%; коньяк (бренди) - на 4,8-8,3%.

На винодельческую продукцию - на 8,2-34,2%.

"Розничные цены на обычные (неигристые) вина, вина игристые и газированные винные напитки не меняются", - говорится в документе.

В проекте постановления также говорится, что минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100% -ного спирта, который используется при расчетах размера налоговых обязательств при производстве водки и ЛВИ, в случае повышения цен составит 368,84 грн с НДС (в 2018 году - 321,34 грн), а его розничная цена - 484,1 грн (в 2018 году - 447,02 грн).

При этом в постановлении не указывается минимальная стоимость алкоголя в зависимости от его вида.

По расчетам "Интерфакс-Украина", в случае принятия этого постановления, розничная цена 0,5 литра алкогольного напитка с 40% -м содержанием спирта увеличится на 7,42 грн - с нынешних 89,4 грн до 96,82 грн.

Предложение повысить цену в ведомстве объяснили ростом средней себестоимости производства 1 литра 100% -ного спирта за период 2018-2021 годов на 14,7% - с 139,82 грн до 160,41 грн.

В Минэкономики добавили, что рост минимальных цен на алкоголь поможет увеличить прибыль производителей с 1 грн/л 100% -ного спирта до 20 грн/л.

Напомним:

Нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал законопроект №5805, которым предлагает запретить продажу алкогольных напитков и табачных изделий в помещениях торговых организаций, осуществляющих торговлю продуктами питания, товарами для детей и спортивными товарами.

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что попытки ограничить места продажи алкогольных напитков и табачных изделий создадут дополнительное финансовое обременение для бизнеса и могут привести к росту цен на продукцию.

Экономическая правда