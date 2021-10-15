Стоимость Bitcoin впервые за полгода приблизилась к 60 тысячам долларов

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Стоимость биткоина 15 октября впервые за 6 месяцев достигла отметки в 59 892 долларов, приблизившись до рекордного уровня.

Об этом сообщает Reuters.

Самая популярная криптовалюта растет на фоне уверенности трейдеров, что регуляторы США одобрят фьючерсный ETF (индексный фонд, акции которого торгуются на бирже - ред.) на биткоины.

Coindesk

Инвесторы в криптовалюту ждут одобрения первого американского фонда ETF для биткоинов.

По данным Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена разрешить первому американскому биржевому фонду ETF начать торги на следующей неделе.

"Ожидается, что в четвертом квартале произойдет значительный прогресс вокруг ETF для биткоинов в США", - заявил руководитель исследований и стратегии азиатской криптовалютной биржи AAX Бен Кейслин.

По его словам, к росту биткоина в пятницу подтолкнул твит Офиса образования инвесторов SEC: "Прежде чем инвестировать в фонд, который удерживает фьючерсные контракты на биткоины, убедитесь, что вы тщательно взвесили потенциальные риски и выгоду".

По состоянию на 14:39 (по Киеву) биткоин торгуется по 59 365 долл.

Напомним:

Впервые за 4 недели биткоин достиг стоимости в 50 тысяч долларов, продолжив восстановление.

Биткоин продолжает сильное восстановление в начале октября после падения в сентябре на фоне позитивных новостей в криптопространстве.

Стоимость биткоина впервые с мая поднялась выше 57 тыс долл, продолжив двухнедельное ралли.

Экономическая правда