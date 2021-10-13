Скандал в "Укрэксимбанке": НБУ ожидает объявления конкурса на нового главу

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"Укрэксимбанк" работает в штатном режиме - негативных изменений финансового состояния и оттока средств не наблюдается, НБУ ожидает объявления конкурса на должность главы правления банка после увольнения Мецгера.

Об этом говорится в комментарии Нацбанка о работе "Укрэксимбанка".

"Наблюдательный совет и правление АО "Укрэксимбанк" обеспечивают бесперебойную работу банка и обслуживания клиентов, негативных изменений финансового состояния и оттока средств не наблюдается", - заявляют в НБУ.

Там напоминают, что наблюдательный совет "Укрэксимбанка" 11 октября уволил главу правления Евгения Мецгера на основании его заявления о расторжении трудового договора.

Исполняющим обязанности главы правления банка назначен Сергея Ермакова на срок не более 6 месяцев.

"НБУ как регулятор банковского сектора ожидает, что вскоре в соответствии с требованиями статьи 7 ЗУ "О банках и банковской деятельности" будет объявлен конкурс на должность председателя правления АО "Укрэксимбанк", по результатам которого Нацбанку должны быть предоставлены документы для согласования победителя отбора", - говорится в сообщении.

В Нацбанке добавляют, что будут и в дальнейшем "пристально следить" за развитием событий и состоянием корпоративного управления в АО "Укрэксимбанк".

Напомним:

11 октября отраненный глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер после скандала с нападением на журналистов программы "Схемы" написал заявление об увольнении по собственному желанию. Позже в наблюдательном совете сообщили о его увольнении.

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанка" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгер прямо в его кабинете.

Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Сначала государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

Впоследствии "Схемам" удалось восстановить видео и опубликовать его, после чего коммуникации банка изменились, а публикация с обвинением - исчезла. На следующий день Евгений Мецгер временно сложил полномочия на время внутреннего расследования.

Впоследствии ему, и еще двум чиновникам, причастным к нападению, были вручены подозрения.

7 октября журналисты "Схем" обнародовали расследование государственного Укрэксимбанка, в помещении которого на днях напали на съемочную группу. Также журналисты показали вопрос, через которые в них забрали камеры и пытались удалить интервью.

В "Укрэксимбанке" рассказали и свою позицию относительно выданного в апреле 2021 года кредита в сумме 60 млн долл на покупку ТРЦ Sky Mall, о котором спрашивали журналисты "Схем" во время интервью.

11 октября суд отправил отстраненного председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова под ночной домашний арест по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы".

Экономичская правда