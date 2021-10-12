Instagram тестирует функцию оповещения пользователей о сбоях

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В Instagram заявили, что начали тестировать функцию уведомлений о сбоях в приложении - на прошлой неделе сервисы Facebook дважды были недоступны для пользователей по несколько часов из-за сбоев.

Об этом сообщается в блоге Instagram.

"Мы тестируем новую функцию, которая будет уведомлять вас в ленте активности, когда у нас случаются сбой или технические неполадки, а также когда они будут устранены", - заявили в Instagram.

В соцсети уточнили, что будут рассылать такие сообщения только в случае масштабных проблем.

"Мы не будем отправлять сообщения каждый раз, когда произойдет сбой, но когда мы увидим, что люди сбиты с толку и ищут информацию, мы определимся, сможет kb что-то подобное помочь прояснить ситуацию", - добавили там.

Отмечается, что тестирование новой функции будет проводиться в США и продлится несколько месяцев.

Если ее признают полезной, то функция станет доступной для пользователей в других странах.

Напомним:

Facebook, вместе с Whatsapp и Instagram не работали несколько часов. Сообщалось, что платформы стали недоступными, ведь пользователи не были корректно направлены системой доменных имен (Domain Name System, DNS). Система позволяет перенаправлять пользователей на нужный адрес. Эти настройки контролирует непосредственно Facebook.

Финансы основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшились на $6,7 млрд.

Facebook Inc назвала причину шестичасового сбоя на своих ресурсах Facebook, Instagram и Whatsapp - это изменения конфигурации маршрутизаторов.

Позже пользователи снова жаловались на проблемы у сервисов, принадлежащих компании Facebook – Instagram, Facebook и Whatsapp.

Экономическая правда