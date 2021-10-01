1 миллион пенсионеров будут получать ежемесячную доплату до 400 гривен: кто именно

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С 1 октября 2021 года пенсионеры, которым исполнилось 75-80 лет, будут дополнительно получать до 400 гривен ежемесячно - минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2,5 тыс грн при наличии страхового стажа 20/25 лет и более.

Эту доплату Минсоцполитики анонсировало раньше.

Отмечается, что доплата будет осуществляться в соответствии с постановлением правительства от 22 февраля 2021 года № 127 "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году".

Повышение пенсий с 1 октября коснется почти 1 млн пенсионеров, добавляют в Минсоцполитики.

В министерстве также анонсировали, что с 1 декабря 2021 года в связи с ростом минимальной зарплаты повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет с 2400 до 2600 грн.

Напомним:

С 1 июля в Украине повысились пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума.

В рамках подготовки проекта госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий.

Экономичская правда