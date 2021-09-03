В Минсоцполитики предлагают 5 этапов повышения пенсий в 2022 году

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В рамках подготовки проекта госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности, Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре повышение пенсий на следующий год такие шаги:

повышение с 1 января пенсий лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

индексацию с 1 марта пенсий для почти 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;

перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

"Эти предложения, а также принятие Верховной Радой правительственного законопроекта № 4668 дадут возможность впервые после 2014 года охватить в 2022 году программой повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых их группах", - добавили в ведомстве.

"На 2022 год Минсоцполитики предлагает включить в инициированную президентом программу ежемесячных доплат пожилым гражданам пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,5 миллионам пенсионеров", - заявили в министерстве.

Напомним:

Полученная на этой неделе от Международного валютного фонда безвозвратная финансовая помощь в 2,7 миллиарда долларов позволит увеличить социальные выплаты гражданам, сказал Шмыгаль.

С 1 июля в Украине повысились пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума.

Экономическая правда