Милованов посоветовал не ждать госпенсии и откладывать 4% зарплаты

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Советник председателя Офиса Президента Тимофей Милованов заявил, что нужно рассчитывать прежде всего на себя, и посоветовал откладывать 3-5% своей зарплаты на будущую пенсию.

Этом он заявил в эфире телеканала Украина24.

Он заявил, что государство станет лучше и пенсионная реформа будет проведена. В то же время из-за демографической проблемы это будет сделано не "за год, два или три", а речь идет о многих годах.

"Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать хоть 3-5%. Я призываю людей быть ответственными, если есть такая возможность накапливать для себя", - резюмировал Милованов.

Напоминаем:

Министр финансов Сергей Марченко объяснил свои слова о том, что людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии: из-за старения населения один работник будет удерживать несколько пенсионеров, поэтому существует потребность в накопительной системе.

В рамках подготовки проекту госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий.

С 1 июля в Украине повысились пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума.

Экономическая правда