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Увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысяч: Комитет рекомендует принять закон

Четверг, 9 сентября 2021, 16:00
 
фото: рбк-УКраина

Финансовый комитет Рады рекомендует парламенту принять в целом законпороект № 5542-1, которым предлагается постепенно увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц до 600 тыс грн, а также присоединить к системе гарантирования государственный Ощадбанк.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Проект закона, в частности, предусматривает постепенное обретение государственного Ощадбанка статуса банка - участника системы гарантирования вкладов физических лиц.

А также - решение вопроса по обеспечению финансовой устойчивости системы гарантирования вкладов физических лиц путем расчета требуемого значения целевого показателя, установление размера базовой годовой ставки регулярного сбора и внедрение механизмов их расчета и порядка установления.

Кроме этого, предлагается совершенствование механизмов предоставления Фонда кредитной поддержки со стороны НБУ и государства.

А также - усовершенствование процедуры установления предельного размера возмещения средств по вкладам и постепенное увеличение суммы предельного размера возмещения средств по вкладам с 400 до 600 тыс гривен в случае обеспечения финансовой устойчивости Фонда.

По словам главы профильного подкомитета Андрея Иванчука, к законопроекту поступило 246 поправок, из которых предлагается учесть 54, а остальные - отклонить.

"Комитет поддержал редакцию, предложенную подкомитетом и принял решение рекомендовать Верховной Раде по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении принять его в целом с необходимой технико-юридическим доработкой", - говорится в сообщении.

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Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 30 июня поддержала в первом чтении законопроект №5542-1, которым предлагается к 2023 году увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц до 600 000 грн, а также присоединить к системе гарантирования государственный Ощадбанк.

Присоединение Ощадбанка в Фонд гарантирования является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка. Вопрос платежеспособности ФГВ и вхождения Ощадбанка в Фонд также определены в Меморандуме с МВФ.

Экономическая правда

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Рада Ощадбанк Фонд гарантирования вкладов законодательство

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