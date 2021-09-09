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Фонд гарантирования выставляет на продажу 19 земельных участков банка "Аркада"

Четверг, 9 сентября 2021, 14:10
 
фото: аркада

Фонд гарантирования вкладов физлиц повторно выставит на продажу земельные участки АО АКБ "Аркада", расположенные в поселке Михайловка-Рубежовка Киево-Святошинского района Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что открытые электронные аукционы пройдут 16 сентября 2021 года в системе Prozorro.Продажи.

Всего выставят на торги отдельными лотами 19 земельных участков общей площадью 159,05 га. Их целевое назначение - ведение личного сельского хозяйства.

"Выставленные на продажу земельные участки имеют удачное расположение - вблизи столицы, на расстоянии 16 км к западу от Киева.

Поселок Михайловка-Рубежовка граничит с городами Буча и Ирпень, характеризуется активной застройкой частными домами и современными коттеджными городками. Неподалеку - сосновый лес, Генеральские озера и Бучанское водохранилище", - добавляют в Фонде.

Выставленные на продажу участки имеют разную площадь - от 5,53 га до 10,36 га, а также различную начальную стоимость - от 5,02 млн грн до 10,06 млн грн.

Торги пройдут по голландской модели аукциона.

Участвовать в аукционах могут как юридические, так и физические лица. Детальное описание лотов и условия участия в аукционе представлены на сайте Prozоrro.Продажи по ссылке.

Средства, полученные от продажи этих активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами банка "Аркада".

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что правоохранители сообщили о новом подозрение - в растрате 22,7 миллиона гривен - экс-главе правления банка "Аркада" Константину Паливоде.

Сообщникам владельца признанного неплатежеспособным банка "Аркада" Константина Паливоды сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн.

3 сентября Паливоде сообщили о подозрении в присвоении 50 млн гривень.

Экономическая правда

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Фонд гарантирования вкладов Аркада аукцион земля

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