Два члени Комітету з монетарної політики підтримували підвищення облікової ставки до 8,5%

Двоє з восьми присутніх членів Комітету з монетарної політики Нацбанку підтримували підвищення облікової ставки одразу на 1 в.п. до 8,5%, один член висловився за її підняття до 9% через інфляційний тиск.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За підвищення облікової ставки НБУ до 8% висловилися шестеро членів Комітету. Вони погодилися, що підвищувати її необхідно, проте поступово – аби рішення не сприймалося як emergency hike.

Передбачається, що незабаром інфляція перевищить 10% і почне уповільнюватися лише наприкінці року. Наближення інфляції до цілі у 5% відбудеться дещо пізніше, ніж прогнозувалося у квітні – у другій половині 2022 року. Відтак члени КМП погодилися, що на горизонті монетарної політики переважають проінфляційні ризики.

Вагомий проінфляційний вплив також матиме жвавий внутрішній попит, що теж тиснутиме на ціни. Крім того, бізнес та населення адаптувалися до діяльності в умовах карантину, тому потенційне посилення обмежень ймовірно не матиме відчутного дезінфляційного ефекту.

Щодо інфляційних очікувань, у більшості груп респондентів вони покращилися, проте це ймовірно зумовлене сезонним здешевленням окремих продуктів харчування та зміцненням гривні. Вихід інфляції за межі 10% створює ризики їх погіршення, насамперед у домогосподарств.

Водночас, один з учасників Комітету зауважив, що швидкого відгуку з боку банківських депозитних ставок чекати не варто, зокрема, через високий рівень ліквідності банківської системи.

Двоє членів КМП висловилися за підвищення облікової ставки до 8,5%. Це пояснювалось проінфляційними ризиками як в Україні, так і в світі та згортанням стимулюючих заходів. Все це призведе до поступового зростання вартості грошей у світі та відповідного тиску на країни з ринками, що розвиваються.

Під час обговорення прогнозної траєкторії облікової ставки члени КМП погодилися, що стримування інфляційного тиску вимагатиме подальшого посилення монетарної політики.

Переважна більшість членів КМП очікують, що до кінця року Національному банку доведеться ще раз підвищити облікову ставку на 0,5 в. п. та зберігати її на цьому рівні орієнтовно до другого кварталу 2022 року. Разом із іншими вищезазначеними заходами з посилення монетарної політики це дасть змогу утримати під контролем інфляційні очікування, послабити інфляційний тиск та привести інфляцію до цілі 5% у 2022 році.

Натомість один з учасників дискусії зазначив, що для повернення інфляції до цілі Національному банку може знадобитися рішучіше підвищення ставки – до 9%.

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Нагадуємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних з 23 липня 2021 року.

Нацбанк погіршив прогноз інфляції у 2021 році з 8% до 9,6% з огляду на стрімке зростання світових цін та подальше відновлення попиту.

Економічна правда