Курс валют на 8 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

ФОТО: НБУ/FLICKR

8 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,73 - 26,75 гривни;

Евро - 31,61 - 31,63 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,67 - 26,86 гривни. Евро покупают по 31,47 гривни, продают по 31,80 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,82 - 26,82 гривни, евро - 31,58 - 31,71 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 8 сентября на уровне 26,73 гривни.

7 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,77 - 26,79 гривни.

Экономическая правда