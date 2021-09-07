Все разделы
Укр / Рус

Курс гривни продолжает уверенно укрепляться

Вторник, 7 сентября 2021, 19:10

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 8 сентября на уровне 26,73 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,71 грн (на 7 сентября - 31,81 гривни).

Напоминаем:

7 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,77 - 26,79 гривни.

7 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,77 - 26,79 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: гривня укрепилась 7 сентября 2021, 17:35
Курс валют на 7 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки 7 сентября 2021, 10:54
Курс гривни стремительно укрепился 7 сентября 2021, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!