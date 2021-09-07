Курс гривни продолжает уверенно укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 8 сентября на уровне 26,73 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,71 грн (на 7 сентября - 31,81 гривни).

Напоминаем:

7 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,77 - 26,79 гривни.

7 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,77 - 26,79 гривни.

Экономическая правда