Курс гривни продолжает уверенно укрепляться
Вторник, 7 сентября 2021, 19:10
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 8 сентября на уровне 26,73 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,71 грн (на 7 сентября - 31,81 гривни).
Напоминаем:
7 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,77 - 26,79 гривни.
7 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,77 - 26,79 гривни.
Экономическая правда
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