Нацбанк зарегистрировал первые пять коллекторских компаний

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Первые юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке и получили статус коллекторских компаний.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет о компаниях:

ООО "КОМПАНИЯ АКСИЛИУМ" (ЕГРПОУ 43227197)

ООО "ИНФИДИС" (ЕГРПОУ 41476560)

ООО "ФИНТЕХ-КОЛЛЕКТ" (ЕГРПОУ 44364802)

ООО "СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ" (ЕГРПОУ 44303859)

ООО "СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ" (ЕГРПОУ 44303859) ООО "УКРАИНСКАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ АГЕНЦИЯ" (ЕГРПОУ 41501722).

Отмечается, что такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 3 сентября 2021 года.

В НБУ напомнили, в Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.

Все компании, которые на день введения в действие соответствующих законодательных требований осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности и планировали продолжать ее, имели срок (с 14 июля в 13 августа 2021), чтобы подать в НБУ необходимые документы для включения в реестр коллекторских компаний.

"Национальный банк по результатам обработки поданных документов осуществляет регистрацию учреждений, которые отвечают всем требованиям законодательства", - пояснили в регуляторе.

Другие юридические лица, планирующие приобретение статуса коллекторской компании, имеют неограниченные сроки обращения с этой целью в Национальный банк.

При этом, только компании, внесенные в реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

В НБУ обратили внимание, что после 14 октября 2021 года в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности.

Информация о зарегистрированных коллекторские компании - по ссылке.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4241, что, в частности, запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-их, которым в частности усиливается защита должников от шантажа со стороны коллекторов.

Срок подачи документов для регистрации юрлиц, которые намеревались получить статус коллекторской компании, завершился 13 августа - документы подали 64 компании.

Экономическая правда