Нацбанк зарегистрировал первые пять коллекторских компаний
Первые юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке и получили статус коллекторских компаний.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Речь идет о компаниях:
- ООО "КОМПАНИЯ АКСИЛИУМ" (ЕГРПОУ 43227197)
- ООО "ИНФИДИС" (ЕГРПОУ 41476560)
- ООО "ФИНТЕХ-КОЛЛЕКТ" (ЕГРПОУ 44364802)
ООО "СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ" (ЕГРПОУ 44303859)
- ООО "УКРАИНСКАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ АГЕНЦИЯ" (ЕГРПОУ 41501722).
Отмечается, что такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 3 сентября 2021 года.
В НБУ напомнили, в Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.
Все компании, которые на день введения в действие соответствующих законодательных требований осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности и планировали продолжать ее, имели срок (с 14 июля в 13 августа 2021), чтобы подать в НБУ необходимые документы для включения в реестр коллекторских компаний.
"Национальный банк по результатам обработки поданных документов осуществляет регистрацию учреждений, которые отвечают всем требованиям законодательства", - пояснили в регуляторе.
Другие юридические лица, планирующие приобретение статуса коллекторской компании, имеют неограниченные сроки обращения с этой целью в Национальный банк.
При этом, только компании, внесенные в реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.
В НБУ обратили внимание, что после 14 октября 2021 года в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности.
Информация о зарегистрированных коллекторские компании - по ссылке.
Напоминаем:
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4241, что, в частности, запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников.
Президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-их, которым в частности усиливается защита должников от шантажа со стороны коллекторов.
Срок подачи документов для регистрации юрлиц, которые намеревались получить статус коллекторской компании, завершился 13 августа - документы подали 64 компании.
Экономическая правда
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