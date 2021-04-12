Защита от коллекторов: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-их, которым в частности усиливается защита должников от шантажа со стороны коллекторов.

Об этом сообщает Офис президента.

"Сегодня в Украине насчитывается более 200 так называемых коллекторских компаний, к услугам которых обращаются финансовые учреждения в случаях наличия просроченной задолженности у своих клиентов. Однако эта сфера в Украине остается плохо урегулированной на законодательном уровне, поэтому коллекторы нередко действуют с нарушениями законодательства для побуждения должников вернуть долг ", - говорят в ОП.

Подписанный закон устанавливает требования к кредитодателей и коллекторских компаний. Отныне кредитодатели должны информировать потребителей в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору. Договоры же возможно заключать только с компаниями, включенными в реестр коллекторских компаний НБУ. За несоблюдение требований компании будут штрафовать.

В договоре о потребительском кредите должно быть отражено право потребителя обращаться в Национальный банк в случае нарушения законодательства в сфере потребительского кредитования. Также документом будут устанавливаться требования к взаимодействию с потребителем во время урегулирования просроченной задолженности.

Объясняется, что "во время первого общения кредитор или коллекторская компания должны сообщить свое наименование, имя и фамилия представителя, правовое основание для обращения и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя - также предоставить соответствующие документы в течение семи рабочих дней".

В то же время Нацбанк уполномочен контролировать соблюдение банками и коллекторскими компаниями законодательства по защите прав потребителей финансовых услуг.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4241, что, в частности, запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников.

Экономическая правда