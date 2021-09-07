Курс гривни стремительно укрепился
Вторник, 7 сентября 2021, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 7 сентября на уровне 26,81 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,81 грн (на 6 сентября - 31,97 гривни).
Напоминаем:
6 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,89 гривни.
6 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,76 - 26,78 гривни.
Экономическая правда
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