Курс гривни стремительно укрепился

ФОТО: НБУ/FLICKR

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 7 сентября на уровне 26,81 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,81 грн (на 6 сентября - 31,97 гривни).

Напоминаем:

6 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,89 гривни.

6 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,76 - 26,78 гривни.

Экономическая правда