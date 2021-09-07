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Курс гривни стремительно укрепился

Вторник, 7 сентября 2021, 09:00
 
ФОТО: НБУ/FLICKR

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 7 сентября на уровне 26,81 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,81 грн (на 6 сентября - 31,97 гривни).

Напоминаем:

6 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,89 гривни.

6 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,76 - 26,78 гривни.

Экономическая правда

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